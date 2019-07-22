В Ингушетии началась программа обучения людей предпенсионного возраста

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Программа переобучения людей предпенсионного возраста после критики главы Минтруда РФ Максима Топилина началась в Ингушетии. Более 100 человек проходят обучение таким профессиям, как бухгалтер, повар и слесарь, сообщил ТАСС заместитель министра труда республики Хаджибекир Муталиев.

"В республике стартовали курсы переобучения предпенсионеров в рамках нацпроекта "Демография". Сейчас обучение проходят 104 человека пожилого возраста - это группа, рассчитанная на 2019 год. На протяжении трех месяцев предпенсионеры пройдут курсы по более чем 15 специальностям, среди которых бухучет, повар, слесарь, управление госзакупками, слесарь по сборке металлоконструкции, делопроизводство и т. д.", - сказал Муталиев.

По его словам, самой востребованной профессией у участников группы 2019 года является профессия специалиста по вводу и обработке информации с помощью компьютера.

"Курсы проводятся во всех городах и районах республики. Обучение проходят те, кто должен был выйти на пенсию в течение ближайших лет и попал под повышение пенсионного возраста. Всего каждый год обучение будут проходить по 97 человек. До конца 2024 года планируется обучить 582 человека", - добавил замминистра.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в июне заявлял, что ряд регионов Северного Кавказа отстают в освоении выделяемых денежных средств на реализацию нацпроектов, в частности, Дагестан и Ингушетия не начали еще обучение людей предпенсионного возраста.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.