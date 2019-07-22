Дети пройдут обучение религиозным дисциплинам в летнем лагере "Салям" в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 22 июля. /ТАСС/. Дети в возрасте от 7 до 16 лет пройдут обучение религиозным дисциплинам в духовно-просветительском лагере "Салям" в городе-курорте Теберда Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС рассказал директор регионального благотворительного фонда "Территория милосердия" Артур Кииков.

"Мальчики и девочки в возрасте от 7 до 16 лет пройдут двухнедельное обучение религиозным дисциплинам в детском духовно-просветительском лагере "Салям", - сказал он.

По словам Киикова, обучение началось 20 июля и закончится 5 августа, более 60 школьников приехали в город-курорт Теберду. Для детей будут организованы экскурсии, походы и спортивные занятия. Помимо отдыха, им предстоит пройти обучение в религиозных направлениях: обучение чтению корана, обучение столпам ислама и имана, изучение истории пророков, обучение арабской письменности и чтению. Также будут проведены лекции на тему "Любовь к Родине" и уроки горского этикета.

Детский духовно-просветительский лагерь "Салям" проводится региональным благотворительным фондом "Территория милосердия" при поддержке духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики. Занятия проводятся третий год подряд, в 2018 году лагерь посетило более 100 детей.