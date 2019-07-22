Захоронение погибших в советско-финскую войну 69 красноармейцев обнаружено в Ленобласти

ТАСС, 22 июля. Крупное захоронение солдат и офицеров, погибших в 1940 году в ходе боев советско-финской войны, обнаружено в Ленинградской области в районе поселка Зимино. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

"По словам командира поискового отряда "Советский патриот" Ольги Богдановой, за период вахты уже найдено порядка 69 останков военнослужащих. В ходе раскопок уже найдены предметы быта и боеприпасы времен войны, среди них ложки и котелки, помеченные именными инициалами", - сообщили в округе.

Отмечается, что останки были найдены в ходе совместной экспедиции военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады ЗВО и поискового отряда "Советский патриот". Обнаруженные останки будут захоронены с воинскими почестями в ходе траурной церемонии.

Ранее сообщалось, что крупное захоронение солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года в ходе боев советско-финской войны, было обнаружено 10 июля в районе поселка Медянка в Ленинградской области.