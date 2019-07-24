Концерт, который играют зрители. Как композитор извлекает музыку из чужих смартфонов

"Абсолютно уникальный акустический эффект" — так говорит про свои концерты композитор Андрей Бундин, который придумал специальное программное обеспечение, чтобы зрители вместе с ним создавали музыку

Сцена одного из залов Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, на ней за обычной партой сидит человек в сером костюме с ноутбуком, перед ним — зрители в креслах. Человек на сцене начинает движение руками, чем-то напоминая дирижера, — и в разных частях зала начинают светиться и звучать смартфоны слушателей, создавая единое музыкальное поле, складывающееся в причудливую композицию, кажется, растворяющуюся во всем пространстве. Человек за ноутбуком — композитор, кандидат искусствоведения Андрей Бундин. Он придумал и разработал программное обеспечение, которое позволяет исполнять музыкальные произведения на смартфонах зрителей, передавая различные звуки в разные концы зала. Полифония зрителей Чтобы участвовать в действе, зрителю, придя на концерт, достаточно лишь зайти на специальный сайт. "Тут же организуется быстрое подключение в реальном времени к каждому из смартфонов, на него устанавливаются в виде веб-приложения все необходимые звуки, весь контент, и дальше я с помощью различных контроллеров — миди-контроллеров, клавиатуры — управляю звуком телефонов в реальном времени через сервер. Все телефоны зрителей образуют единый масштабный полифонический синтезатор", — рассказал Бундин.

' Фрагменты концерта Андрея Бундина'

В результате звучания всего зала создается "абсолютно уникальный акустический эффект", потому что получается максимально распределенное звуковое поле, воссоздать которое невозможно никакими иными средствами. "Такого количества источников звука, как число человек, находящихся в зале, практически невозможно добиться", — поясняет композитор. Случайное рождение Идея разработки пришла к Бундину еще в 2014 году, когда он как композитор сотрудничал с одной из театральных компаний. В танцевальном спектакле музыканту не хватило источников звука, и его осенило — почему бы не использовать смартфоны, ведь они есть у каждого. "Я просто записал звуковые файлы и загрузил их артистам, около 15 человек кордебалет, и просто отрепетировал с ними включение, получилась очень эффектная сцена. Она запомнилась зрителям, отзывы были хорошими, а дальше я стал искать техническое решение, как можно использовать смартфоны не только с артистами, но и со всеми зрителями в зале", — вспоминает собеседник.

Тогда он и создал программные средства, способные воспроизводить различные электронные тоны — от колокольчиков до струнных инструментов и любых других звуков, необходимых исполнителю. "Звук не направляется напрямую с живых инструментов на телефоны, вместо этого на телефонах включается звуковой "движок", который позволяет мне воспроизводить огромный спектр любых звуков", — объяснил свою идею Бундин. Гудковая симфония С "Концертом для смартфонов" Бундин уже выступил в БКЗ "Октябрьский" и Александринском театре, а также в Сколкове, Технологическом институте Джорджии (г. Атланта, США) и в Берлине со струнным трио. На днях в Петербурге, на уже упомянутой сцене в РГПУ им. А.И. Герцена, композитор как раз представил программу со смартфонами зрителей и струнным квартетом, который публика встретила продолжительными аплодисментами.

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Все зрители подключились к звуковой системе, что можно было видеть на размещенном на сцене экране, где каждый гаджет обозначался светящейся точкой. Началось исполнение, и устройства со включенными экранами создавали не только интересный аккомпанемент струнным, звуча то в разных точках зала, то в унисон, но и необычный световой эффект. Пришедшие не только с интересом слушали, но и снимали происходящее. После концерта Бундин представил еще одну разработку: он взял свой смартфон в руки и, двигая им перед микрофоном, стал издавать звук, источником которого был этот гаджет. Таким образом, манипулируя телефоном, можно было создавать звуковую картину, рисунком которой становятся движения рук. По его словам, в сентябре эта разработка будет доступна для скачивания в виде приложения.

Композитор утверждает, что к подобным разработкам и решениям обращаются художники, композиторы, инженеры в разных точках мира. "В России я не знаю, кто бы еще это делал, и в мире не так много людей, потому что это технически достаточно сложно, и в основном проекты связаны больше с какими-то абстрактными звучаниями, это скорее шумовые эффекты и игра со зрителем", — рассказывает он. Такое направление музыки по-английски называется audience device participation, то есть участие устройств зрителей. Это новое направление в искусстве, потому что технически только последние годы появилась возможность делать что-то подобное, отмечает Бундин.

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При этом его во многом вдохновила на создание своих проектов "Гудковая симфония" Арсения Авраамова, прозвучавшая в 1922 году в Баку. "Меня удивило, насколько в начале 20-х годов композитор пришел к тому, чтобы использовать звуки фабрик, города, хоры пионеров, то есть буквально звучал весь город. Наверное, эта мысль где-то в подсознании лежала и напоминала о том, что что-то такое нужно сделать, где в исполнении участвует большое количество людей. Это — один из источников вдохновения", — признался он. Нейросеть и восторги зрителей В то же время для Бундина проекты, связанные с использованием новых технологий в контуре музыкального произведения, являются центром научных интересов. Как объясняет сам искусствовед, главное направление его работы — "поиск средств интеграции новых технологий в искусство с целью обогащения музыкального искусства и его художественно-выразительных средств". Недаром один из его проектов называется "Диалог с машиной". В нем композитор импровизирует вместе с им же созданной нейросетью. Он отмечает, что публика, безусловно, проявляет интерес к использованию новых технологических возможностей в музыке. По словам музыканта, это было заметно и в США, и в Германии, и в России. Согласен с ним и российский музыкальный критик, член жюри Национальной театральной премии "Золотая маска" Петр Поспелов. "У экспериментальной музыки есть своя аудитория — не слишком большая, но благодаря таким проектам она может расшириться, поскольку смартфон есть у каждого и многим станет интересно, как же можно его соединить с классическими инструментами", — высказался Поспелов, добавив, что всячески приветствует любые эксперименты в музыке.