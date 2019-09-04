Ушел, но вернулся. Человек, который защитит вас в Арктике

Михаил Корельский только что вернулся из Арктики в 40-й раз. Он госинспектор нацпарка "Русская Арктика" и лучше других знает, когда природу надо спасать от туриста, а когда — туриста от природы

Михаил Корельский побывал на Северном полюсе, наверное, больше всех архангелогородцев вместе взятых. В арктических экспедициях он сопровождает туристские рейсы в высокие широты. "Охраняю туристов от опасностей арктической природы, ну и природу от людей иногда тоже. Но туристы в Арктику обычно едут подготовленные, стараются не навредить", — уточняет Михаил. Зимняя куртка в июне В первый раз он отправился на полюс в 2001 году, сразу после армии, причем все вышло случайно. Тогда на архипелаге Земля Франца-Иосифа действовал одноименный федеральный заказник, на Северный полюс туристов возил атомный ледокол "Ямал", рейсы проходили через ЗФИ. Задача сотрудника заказника, который идет в рейс, — следить за соблюдением природоохранного законодательства: чтобы посетители не рвали цветы, не подкармливали белых медведей и песцов. Охраной туристов от хищников представители заказника тогда не занимались. "Я только из армии вернулся, как раз думал, куда пойти устраиваться. Но такие высокие широты, конечно, не рассматривал, — вспоминает Михаил. — А у меня мама работала в том же здании, где находился офис заказника". К ней подошел Геннадий Данилов, директор заказника, и говорит: "У тебя сын из армии пришел, он на север не хочет сходить?"

Описание Госинспекторы нацпарка "Русская Арктика" Александр Антонов, Николай Гернет, Александр Фельдт, Михаил Корельский высадились на мыс Тегетхоф острова Галля Земли Франца-Иосифа © Личный архив Михаила Корельского

Маме идея понравилась, а вот сын сначала отнесся скептически, однако потом решил, что это должно быть интересно. И начал собираться. Самым сложным оказалось в начале лета купить в Архангельске теплую куртку. "Мы пришли на рынок, нам говорят: "Какие зимние куртки, июнь на дворе! Вы что, на Северный полюс собрались?" Мы с мамой в один голос: "Ага!" — смеется Корельский. В итоге экипировку для будущего полярника согласились поискать на складе, и поиски завершились успешно. По морю, как по облакам Во время своего первого рейса молодой эколог с палубы вообще не уходил: не мог наглядеться на ошеломившие его виды. "Настолько все вокруг было фантастично: эти толстые льды, которые ледокол ломает, эти птицы, все такое разное. Потом появились медведи. С борта мы увидели медведицу с медвежатами. Они шли по льду, на котором были огромные проталины. Погода была прекрасная, в воде отражалось небо, и было ощущение, что они идут по облакам. Как рассказывает Михаил, тот сезон был очень благоприятным: круиз считается удачным, если удалось побывать на разных островах — а это напрямую зависит от погоды — и увидеть много животных. И это был тот редкий случай, когда белый медведь встретился в районе Северного полюса. Это очень далеко от традиционных мест обитания полярных хищников — они предпочитают держаться кромки льда, где охотятся на тюленей. "Это был четвертый круиз сезона, в августе. Мы пришли на точку 90 градусов северной широты, то есть на полюс, а потом начали искать крепкую льдину, на которой можно высадиться. Нашли, подготовились к высадке, смотрим — а там медведь. Но он прошел мимо", — вспоминает Корельский. В 2001 году на полюсе видели только следы медведей, а до этого был случай, когда туристы уже вышли с ледокола, и в это время с капитанского мостика увидели медведя, который направлялся прямо к судну. Всех, конечно, сразу вернули на борт.

Михаил говорит, что, наверное, все-таки белые медведи бывают на полюсе чаще, чем люди. Еще одна удивительная встреча произошла в том же рейсе: около острова Рудольфа экспедиция наблюдала нарвалов — морских единорогов. "Мы увидели большое стадо — голов 20. Мы со скалы наблюдали, довольно близко: были видны их рога или зубы. Вода буквально кипела, когда они шли вдоль острова, это было очень круто. С тех я больше нарвалов не видел" — не скрывает восхищения Корельский.

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После тех четырех рейсов Корельский какое-то время поработал в заказнике, но из полярников ушел, был даже главой муниципальной администрации. И вернулся в высокие широты, когда в 2011 году начал действовать национальный парк "Русская Арктика", в состав которого вошла и Земля Франца-Иосифа. "Когда создали парк, мне позвонил Геннадий Егорович и спросил, не хочу ли я опять в Арктику съездить. Мол, ты уже был, знаешь территорию, а многие, кто пришел работать в парк, ее себе даже не представляют. Так я вернулся", — рассказывает Корельский. Медведь в пяти метрах Михаил отправился работать на острова, где планировалась очистка от мусора — так называемая арктическая уборка. На точках проводились исследования: где, как и в каком объеме нужно будет убирать. Сотрудники парка теперь не только следили за соблюдением природоохранного законодательства, но и охраняли исследователей от медведей. Сейчас госинспекторы нацпарка отвечают и за безопасность туристов. В 2012 году Михаил с коллегами приехал заниматься обустройством базы "Русской Арктики" на мысе Желания — это самый север архипелага Новая Земля. На мысе оставались брошенные строения метеостанции, которые начали приводить в порядок и приспосабливать под жилье. "Помню, приезжаем, а дверь в домике выломана, хотя в прошлом сезоне было закрыто все. Мишка! Зашел в дом, навел небольшой бардачок, хорошо — не очень сильно, и ушел. Хулиган полярный, в общем, приходил," — смеется Михаил. Но однажды ему было не до смеха. Тогда на мысе Желания Корельский оказался с белым медведем буквально нос к носу. "Пришел "Михаил Сомов" (научно-экспедиционное судно Севгидромета — прим. ТАСС), наши товарищи приехали, мы пошли их встречать, — рассказывает полярник. — Нам с "Сомова" машут, и мы машем в ответ, в рации что-то шипит, но не разобрать. На мысе Желания, когда выходишь из домика, к морю надо идти вниз, а берег там довольно крутой. Мы идем спокойненько, а с борта-то, как выяснилось, не просто так машут: спускаемся, а на нас поднимается медведь, метрах в пяти всего. Ружья у нас с собой были, но мы их даже поднять не успели".

Описание Мыс Флигели © Ирина Скалина/ТАСС

Для медведя встреча тоже оказалась неожиданной. "Он, видимо, тоже за "Сомовым" наблюдал и нас не чуял. И тут мы выходим. В итоге мы в сторону, он в другую от неожиданности, прошел мимо и пошел дальше вдоль берега". Михаил говорит, что при такой встрече важно не паниковать и не бежать. Если медведь видит, что кто-то убегает, значит, это жертва, и можно начать преследование. Нельзя и ложиться на землю, как иногда советуют поступать при появлении бурого медведя. "В случае с белым, раз лег, значит, тюлень. А тюлень — это добыча". Договориться с птицей и туманом С некоторыми обитателями Арктики полярники общаются много лет, и с ними приходится договариваться. Остров Чампа Земли Франца-Иосифа знаменит своими гигантскими круглыми камнями, которые сосредоточены на небольшой участке мыса Триест. Каменные шары показывают туристам, но прежде чем привести туда гостей, инспекторы формируют маршрут, который "согласовывают" с поморником. "На Чампа есть вредный поморник, который там гнездится много лет и всех атакует, если зайти на его территорию. Гнездо семейство делает каждый год не на одном и том же месте, но обязательно в районе круглых камней. Мы высаживаемся, проверяем территорию на наличие белых медведей. И смотрим на поведение этого поморника, "договариваемся" с ним и после этого уже расставляем флажки, обозначая тропу", — рассказывает Михаил.

Описание Туристы на острове Чампа © Ирина Скалина/ТАСС

Он постоянно напоминает, что погода в Арктике невероятно переменчива и солнечное безветрие за считаные минуты может смениться снежным штормом. Или туманом, как однажды случилось на самой северной точке России и Евразии — мысе Флигели острова Рудольфа. "Мы высаживались с группой индусов на мыс Флигели. Предполагалась совсем короткая вертолетная экскурсия, на берегу минут 15−20. Иностранцы зачастую на них отправляются так: куртку набросил на футболку, сапоги на босу ногу, без шапки, капюшон накинул и пошел гулять". Вертолет высадил группу на мыс, и тут остров накрыл туман. Михаил сравнивает его со стеной, настолько он был плотным и появился мгновенно. К отвесной скале на лодке было не подойти, и туристы вместе с рейнджерами надолго оказались пленниками Арктики. "Мы семь часов просидели на острове Рудольфа. Индусы в совсем легкой экипировке, в их ярких шарфах и тюрбанах, мы их чаем из термоса поили, потом игры стали всякие придумывать, чтобы двигаться и согреться. Костер ведь не разжечь, да и не из чего — голая скала. Замерзли жутко… Потом маааленькое окно в тумане открылось, вертолет очень шустро всех забрал", — вспоминает полярник. Сувенир своими руками Для пассажиров на ледоколе Корельский проводит мастер-классы по лепке из глины. Смеется: чтобы они не думали, что инспектор парка — это только суровый товарищ с ружьем, который ругается на разбредающихся туристов. Увлекся лепкой когда-то в армии, начинал с фигурок из хлебного мякиша: человечков, драконов, зверушек разных и, кстати, медведей. За рейс проходит несколько занятий, особенно эти уроки любят китайцы.

Описание Во время мастер-класса по лепке из глины © Личный архив Михаила Корельского