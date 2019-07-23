Аэропорт Йошкар-Олы восстановил работу после трехлетнего перерыва

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Аэропорт столицы Республики Марий Эл вновь стал отправлять и принимать рейсы после трехлетнего перерыва. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона.

"Сегодня возобновилось авиасообщение Йошкар-Ола - Москва. Ровно в 06:15 (мск) самолет из столицы Марий Эл поднялся в небо. Со значимым событием жителей республики поздравил глава Марий Эл Александр Евстифеев, который был среди первых пассажиров сегодняшнего рейса", - говорится в сообщении.

На борт самолета поднялся 31 пассажир, среди них представитель Республики Марий Эл в Совете Федерации Константин Косачев и руководитель аппарата Совета Федерации Сергей Мартынов. Как отметил глава Марий Эл, в будущем планируется запуск рейсов в Сочи, Крым и Санкт-Петербург.

По словам Косачева, в Совете Федерации в ноябре прошлого года проходила встреча с министром транспорта России Евгением Дитрихом. "На ней удалось поставить вопрос о транспортной обеспеченности Республики Марий Эл во всех аспектах: железнодорожного, автодорожного, речного и, конечно, авиасообщения с республикой, потому что Йошкар-Ола была единственным регионом Приволжского федерального округа, не связанным авиасообщением с федеральной столицей", - отметил сенатор, чьи слова приводятся в сообщении.

С 1 января 2016 года аэропорт Йошкар-Олы перестал принимать и отправлять самолеты из-за отсутствия перевозчиков, желающих выполнять рейсы. В сентябре 2017 года власти Марий Эл приступили к процессу выполнения требований, предъявляемых к аэропортам федерального значения, чтобы возобновить авиасообщение.