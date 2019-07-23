Первая спортивная площадка откроется в одном из самых северных сел Ямала в 2019 году

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Универсальная спортивно-игровая площадка будет построена в селе Антипаюта - одном из самых северных населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Еще одним результатом реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году станет благоустроенная площадь в селе Гыда, сообщил во вторник ТАСС глава Тазовского района Василий Паршаков.

Села Антипаюта и Гыда расположены на севере Гыданского полуострова, примерно в 196 и 380 км от поселка Тазовский, регулярная связь с которым осуществляется с помощью вертолетного сообщения. Населения Антипаюты и Гыды составляет около 2,6 тыс. и 3,5 тыс. человек соответственно.

"В этом году в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" мы благоустраиваем четыре наших поселения, в том числе и самые северные - Антипаюту и Гыду. Наша главная задача - создать столь необходимую для сельчан развитую инфраструктуру. Для антипаютинцев обустроят универсальную спортивно-игровую площадку. В селе Гыда благоустраиваем площадь перед домом культуры, где теперь будут проводиться все сельские мероприятия", - сказал Паршаков.

По его словам, заниматься на спортивно-игровой площадке в Антипаюте смогут жители всех возрастов. "Это первая площадка такого рода в населенном пункте, поэтому люди ждут ее с нетерпением", - отметил глава района.

На площадке расположатся беговые дорожки, зоны для игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол и хоккей, тренажеры. Предусмотрены также пешеходные дорожки и скамейки. "На площадке возведут детский игровой комплекс с безопасным резиновым покрытием и ограждением", - добавил Паршаков.

Тяга к спорту

По словам Андрея Кузьмина, учителя физкультуры в школе-интернате Антипаюты и по совместительству специалиста по организации спортивно-массовых мероприятий муниципального центра развития физической культуры и спорта, в селе остро стоит проблема отсутствия спортивной площадки. Особенно после того, как год назад на ремонт закрылся школьный спортзал и заниматься физкультурой приходится в одном из кабинетов.

"Все дети очень сильно ждут [появления благоустроенной площадки], и не только дети, но и взрослые, потому что рабочая молодежь тоже занимается спортом - у нас проходит спартакиада трудящихся", - сказал Кузьмин.

Он уточнил, что сейчас жители арктического села вынуждены играть на двух самодельных площадках. Особой популярностью пользуется футбол, отметил тренер. "Ничего не может остановить от занятий спортом, никакая погода. Даже зимой, в 40 градусов мороза, у нас дети играют в футбол", - добавил Кузьмин.

По его словам, создание условий для игры в командные виды спорта было одним из главных пожеланий при разработке проекта. Площадка расположится в центре села, рядом со школой-интернатом, и будет доступна всем желающим.

Диалог с жителями

Мнение жителей учитывалось и при разработке проекта благоустройства в селе Гыда, сообщил ТАСС глава муниципального образования Олег Шабалин. По его словам, регулярно на территории села проживает около тысячи человек, еще 2,5 тыс. ведут кочевой или полукочевой образ жизни в Гыданской тундре и приходят в населенный пункт, чтобы пополнить свои запасы.

"Так как не всегда получается проводить коллективные встречи, ввели практику обходить трудовые коллективы. В ходе этих дискуссий определили для себя, что нам надо создать в поселке место отдыха, место встречи и место, подчеркивающее национальную идентичность коренных народов Севера", - отметил Шабалин.

Местом встречи и призвана стать площадь перед сельским домом культуры, уточнил он. "Визуально площадь, большое пространство между зданиями, была и раньше, но все было хаотично. Посередине проходит бетонная дорога. Между дорогой и зданиями большие пространства ничем не заняты. Фонари, которые должным образом площадь не освещали, были только вдоль дороги", - пояснил глава села.

В результате благоустройства площадь покроют плитами, осветят фонарями и украсят светодиодными деревьями. Кроме того, на площади разместятся четыре ярких куба с буквами, которые будут складываться в название села "Гыда". "Многие жители озвучивали, что у нас не хватает деревьев. Но так как климат не позволяет, решили светодиодными компенсировать. Выбрали плакучую иву и сакуру. В полярную ночь светодиодные деревья очень красиво будут смотреться и радовать глаз жителей поселка", - добавил Шабалин.

Сжатые строительные сроки

По словам Шабалина, все работы должны быть завершены до 1 октября. При этом приступить к ним строители пока не могут из-за позднего начала навигации - корабли с плитами ждут только в начале августа. "На реализацию останется только два месяца. Для нас это сложный, амбициозный, масштабный проект", - отметил глава села. Он уточнил, что в ближайшие годы планируется создать еще два объекта благоустройства - горку с зоной отдыха, кататься на которой можно будет круглогодично, и этноплощадку.

Транспортная схема доставки строительных материалов - основная проблема строительства в условиях Арктики, пояснил ТАСС начальник управления коммуникаций, строительства и жилищной политики администрации Тазовского района Александр Сиденко. По его словам, важно учесть все особенности арктического климата - это и учет при проектировании вечномерзлотного состояния грунта, и использование износостойких материалов, и высаживание только адаптированных к экстремальным перепадам температуры растений.