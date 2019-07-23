Рослесхоз скоординирует действия Югры и Красноярского края в борьбе с лесными пожарами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу скоординировать действия региональных лесных ведомств Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края для ликвидации лесных пожаров и устранения причин задымления населенных пунктов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минприроды РФ.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае горит около 750 тыс. га тайги. Большая часть лесных массивов в зоне контроля, где возгорания тушатся только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30 градусов. Дым от пожаров ощущается в Югре, где в свою очередь действуют три лесных пожара на площади 303 га. При этом в Югре, по данным местных властей, превышение содержания вредных веществ в воздухе из-за дыма от лесных пожаров в Красноярском крае не зафиксировано.

"Рослесхозу необходимо скоординировать и проконтролировать действия, направленные на тушение лесных пожаров, в том числе действующих в зонах контроля, и вызывающих нарушение нормальной жизнедеятельности населенных пунктов", - приводятся в сообщении слова министра.

По информации Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства отмечено задымление вблизи населенного пункта Белый Яр, городов Радужный, Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск. "Поскольку причиной задымления населенных пунктов в Ханты-Мансийском автономном округе специалисты называют лесные пожары в Красноярском крае, глава Минприроды России поручил Министерству лесного хозяйства Красноярского края принять меры, направленные на ликвидацию лесных пожаров и устранение причин задымления населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

Как уточняет пресс-служба ведомства, Кобылкин обязал Рослесхоз и регионы, где бушует стихия, пересмотреть до 19 августа границы зон контроля лесных пожаров, чтобы предотвратить задымление.