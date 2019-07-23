Дым от лесных пожаров в Красноярском крае накрыл Сибирь

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Пожары, которые бушуют на севере Красноярского края, охватили около 750 тыс. га леса, города и поселки в Сибири уже несколько дней окутаны дымом. Спасаясь от огня, звери из тайги выходят к людям. Власти считают ситуацию острой, но контролируемой. Они считают необходимым тушить огонь в труднодоступных зонах, несмотря на то, что угрозы населению они не несут, а предполагаемый ущерб не сопоставим с затратами на тушение.

"По оперативной информации на 21:00 (17:00 мск) 23 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров - 146, на общей площади - 747,771 тыс. га", - сообщается в сводке красноярского Лесопожарного центра.

Горят леса в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Абанском, Таймырском районах. В основном это зона контроля, где возгорания тушатся только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики. Здесь горит уже более 740 тыс. га. Причины лесных пожаров носят природный характер, на севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, дуют ветра и идут сухие грозы. Дым от пожаров в крае достиг регионов Западной Сибири.

"Горит вся Эвенкия"

На особом контроле МЧС находятся девять населенных пунктов, где лесные пожары действуют в двадцатикилометровой зоне. Все они находятся в Эвенкии. Ближе всего огонь подобрался к поселку Куюмба, где находятся полсотни домов, в которых живут 202 человека. Как рассказала ТАСС глава Куюмбы Надежда Васильева, пламя в пяти километрах выше по течению реки. Сначала было страшно, на подворья падал пепел, было тяжело дышать, на расстоянии 200-300 м ничего не было видно, отметила она.

В министерстве лесного хозяйства края сказали агентству, что угрозы населенному пункту нет, полоса перед поселком расчищена от растений и деревьев, через которые может распространиться огонь, ветер подул в другую сторону. При необходимости из Красноярска перебросят пожарный самолет Бе-200. По словам Васильевой, огонь готова тушить и местная молодежь - опыт есть.

"Из лесопожарного центра приехал десант из десяти человек", - сказала Васильева. По ее словам, "можно сказать, что мы выдержали". "Сегодня в поселке увидели небо", - сказала она.

Житель Байкита, глава охотничьего общества Сергей Корнилов рассказал ТАСС, что в дыму остаются многие поселки района. "Горит вся Эвенкия. Вчера и сегодня не было рейсового самолета из города, вахтового тоже не было", - сказал он.

Жители севера края все чаще встречают на дорогах животных, которых огонь гонит из тайги. Появляются они и в населенных пунктах. Так в Байкит зашел медведь. "Несколько дней живет медведь, ушедший от пожаров. Ходит по поселку", - сказал Корнилов.

Реакция власти

Губернатор Красноярского края Александр Усс, отвечая на вопрос ТАСС, назвал ситуацию с пожарами острой, но контролируемой. Он напомнил, что в прошлом регионе случались более серьезные ситуации. По его словам, в тушении пожаров задействовано более тысячи человек, представляющих как местные силы, так и федеральную Авиалесоохрану и пожарных из других сибирских регионов. Часть группировки после небольшого отдыха будет переброшена из Богучанского района далее на север.

На заседании правительства региона глава правительства края Юрий Лапшин заявил о необходимости пересмотреть подходы в борьбе с огнем, уделить большее внимание пожарам в зоне контроля. "Мы знаем, что есть соответствующая методика Рослесхоза, которая позволяет не тушить пожар, если нет угрозы объектам экономики .... Но масштабы пожаров в этом году у нас большие. Поэтому там, где есть даже гипотетическая угроза населенным пунктам и объектам экономики, необходимо наращивать группировку и работать по кромкам огня", - сказал он.

Он признал, что это приведет к дополнительным затратам. "Мы в состоянии обосновать эти расходы в Рослесхозе. И в случае необходимости - задействовать средства резервного фонда правительства Красноярского края", - сказал он на заседании во вторник.

Смог над городами

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае окутал десятки населенных пунктов. Несколько дней стоит смог над Красноярском, ветер несет его дальше - на города Западной Сибири. В Минздраве Омской области рассказали, что из-за дыма от красноярских пожаров более чем на 15% увеличилось число обращений в скорую медицинскую помощь. В томском МЧС рекомендуют жителям Томска и области использовать влажные марлевые маски, долго не находиться на улице, чаще принимать душ, пить больше воды, плотно закрывать окна и двери, а также отказаться от употребления алкоголя. Задымленность и мгла в атмосферном воздухе, вызванная пожарами в Красноярском крае, третьи сутки наблюдается и в Кузбассе, где с воскресенья действует ограничение по выбросам в атмосферу для промышленных предприятий в городе Кемерово из-за неблагоприятных погодных условий.

"Погодные условия - ветер северных направлений, который приносит воздушную массу из Красноярского края, отсутствие осадков - способствуют сохранению [задымленности] ... Режим по ограничению выбросов для предприятий в городе Кемерово продлен на неопределенный срок. Мы ждем изменения погодных условий, но пока на ближайшие дни [неблагоприятная] погода сохранится", - рассказали ТАСС в Кемеровском гидрометцентре, отметив, что превышений ПДК вредных веществ на сегодня не зарегистрировано. По информации регионального департамента охраны здоровья населения, в медицинских учреждениях области пока не было зарегистрировано обращений от граждан, которые бы жаловались на плохое самочувствие в связи с задымленностью атмосферы.

Жители восточных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, куда дым пришел в понедельник, отмечают улучшение обстановки. Менее плотной стала дымка в Нижневартовске, развеялся смог в Сургуте и Ханты-Мансийске.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, дымка над Западной Сибирью сохранится еще два-три дня, пока дует восточный ветер, что распространяет задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.