Рабочую группу для мер по снижению задолженности за газ создадут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут рабочую группу, которая займется разработкой программы по снижению задолженности за газ. Об этом сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров на совещании в правительстве республики.

"В целях уменьшения задолженности следует создать рабочую группу по разработке программы для создания современной эффективной системы теплоснабжения республики. Понимание проблем есть - надо искать выход из ситуации", - цитирует пресс-служба Битарова.

Он отметил, что вместе с сотрудниками ООО "Газпром Межрегионгаз" в рамках работы группы задолженность планируется погасить до конца года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия "Газпром межрегионгаз Владикавказ", на начало июня долг республики за газ составил более 3,8 млрд рублей. В частности, задолженность только одного предприятия - ОАО "Владикавказские тепловые сети" - в размере 1,9 млрд рублей составляет более половины общей дебиторской задолженности потребителей республики.