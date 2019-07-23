Газопроводные сети обновят в Ингушетии до конца 2030 года

МАГАС, 23 июля. /ТАСС/. Газопроводные сети Ингушетии во всех населенных пунктах региона будут обновлены до конца 2030 года в рамках пилотного проекта "Создание новой системы газораспределения на территории Республики Ингушетия", сообщил на совещании по газификации региона в Магасе и.о. зампредседателя правительства республики Исропил Лотыров.

"Ведется работа по разработке и согласованию территориальных схем газоснабжения населенных пунктов. Всего до конца 2030 года в регионе будет обновлено около 2,5 тыс. км газопроводных сетей", - сказал Лотыров.

По его словам, до указанного срока будут также установлены более 40 тыс. новых индивидуальных приборов учета для каждого домовладения, около 2 тыс. приборов учета на улицах. Реконструкция необходима из-за ветхости проложенных ранее газопроводных труб.

"Состояние газораспределительной системы нас не удовлетворяет, на 1 января 2019 года 188 км подземных газопроводов достигли предельного срока эксплуатации, это более 40 лет. По результатам заключения экспертизы по безопасности, все остальные подземные газопроводы, которые есть в республике, находятся также в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения реконструкции", - сказал на совещании прибывший в регион гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

Он также отметил, что специалисты ресурсоснабжающей компании сделают все, чтобы каждый куб газа, поставляющийся в регион, проходил по качественным сетям, через счетчик попадал абонентам и был ими оплачен.

Ранее по итогам проверки Ростехнадзора были выявлены нарушения, связанные с несоответствием сети газоснабжения республики требованиям безопасности, их изношенностью. В этой связи руководством ПАО "Газпром" было принято решение сделать Ингушетию первым субъектом России, где будет реализован пилотный проект по обновлению газопроводных сетей, предварительная стоимость которого составила несколько миллиардов рублей.