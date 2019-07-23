Сбербанк построит мультимедийный фонтан в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Город Дербент в Дагестане получит в подарок от Сбербанка инновационный светомузыкальный фонтан. Такой подарок городу с 2000-летней историей решил сделать президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Об этом сообщил мэр Дербента Хизри Абакаров на своей странице в Instagram во вторник по итогам поездки Германа Грефа и сенатора Сулеймана Керимова в древний город.

Сбербанк построил первый мультимедийный фонтан в Петергофе в 2018 году. Затем подобные проекты были реализованы в Саратове, Ярославле, Калининграде, Владимире, Рязани и Воронеже. Создатели инновационных фонтанов отмечают, что подобные сооружения предусматривают развлекательные функции. Проекционная система позволяет транслировать на большие водные экраны любые изображения, используя фонтан в образовательных целях.

В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме глава Дагестана и глава Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве. Основные задачи документа - решение социально-экономических вопросов, реализация приоритетных проектов, федеральных и региональных программ.