Дополнительные силы МЧС направлены из Хабаровска в Приамурье в связи с паводком

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Дополнительные силы МЧС России направлены из Хабаровска в Амурскую область в связи с неблагоприятным прогнозом и возможным ухудшением гидрологической обстановки в отдельных районах региона, сообщается в среду на сайте ФГКУ "Дальневосточный поисково-спасательный отряд МЧС России".

"Сегодня из Хабаровска в Амурскую область вертолетами Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра (АСЦ) МЧС России убыла аэромобильная группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России в составе 60 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели оснащены плавсредствами, гидрокостюмами, шанцевым и гидравлическим инструментом, световыми башнями для неотложных работ в темное время суток, средствами связи и другим необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательным и восстановительных работ.

В Приамурье 19 июля было объявлено штормовое предупреждение в связи с мощным циклоном. Днем 20 июля по северным районам прошли дожди, а 21-22 июля - почти на всей территории области, местами были они и 23 июля. В регионе сохраняется неустойчивая погода с дождями.