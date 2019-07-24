На Дальнем Востоке из-за циклона остаются подтопленными 10 населенных пунктов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Циклон, который принес ливни и сильный ветер в Дальневосточный федеральный округ, подтопил несколько населенных пунктов и дорог. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Амурской области остаются подтопленными 10 населенных пунктов, семь жилых домов, 478 приусадебных участков и 13 участков автодорог. Несмотря на то, что отрезанными остаются девять населенных пунктов, их противопожарное и медицинское обеспечение организовано", - сказали в ведомстве.

За прошедшие сутки от воды освободились три населенных пункта в Забайкальском крае и Амурской области, один мост и 11 участков автодорог.

В готовности к ликвидации последствий прохождения циклона находятся более 10 тыс. человек и 3,4 тыс. единиц техники. В Благовещенск направлены 166 человек, семь единиц техники, 14 плавсредств, вертолеты Ми-26 и Ми-8.

По данным МЧС, на территории Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области сохранятся осадки и сильный ветер с порывами до 23 м/с. Также 25-29 июля со стороны Китая ожидается подход новых циклонов. Власти ведут информирование населения.