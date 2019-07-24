Фонд "Посети Кавказ" откроет туристско-информационные центры во всех регионах СКФО

ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Фонд "Посети Кавказ" планирует открыть туристские информационные центры, созданные по принципу "единого окна", в каждом регионе Северного Кавказа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе фонда.

"Туристские информационные центры, созданные по принципу "единого окна" для гостей территории, появятся в каждом регионе Северного Кавказа в самое ближайшее время. Задача ТИЦ - информирование о туристских ресурсах и объектах индустрии, а также продвижение турпродуктов", - отметили в пресс-службе.

Первый на Северном Кавказа павильон туристско-информационного центра (ТИЦ) откроется 26 июля на озере Кезеной-Ам.

"Туристско-информационный центр на озере Кезеной-Ам - это первый шаг в построении единой системы управления туризмом на территории СКФО. Как показывает мировая практика, наиболее эффективно развиваются территории, где скоординированы усилия государства, бизнеса и общественности. Задача фонда "Посети Кавказ" - именно консолидация этих усилий плюс обеспечение качества услуг и повышение уровня сервиса в отрасли на территории округа", - приводит пресс-служба слова первого заместителя министра по делам Северного Кавказа и куратора фонда Одеса Байсултанова.

В павильоне нового ТИЦ будет работать информационная зона, предусмотрена продажа чая, кофе и сувениров. Одновременно с открытием центра на чеченском курорте будет дан старт работе нового водного участка турмаршрута Кезеной-Ам, открытого при участии фонда.

Фонд "Посети Кавказ" был создан в 2013 году и занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в продвижении туристического потенциала.