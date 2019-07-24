Более 60 человек участвуют в международной парусной регате на высокогорном озере в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 24 июля. /ТАСС/. Третья международная парусная регата открылась в среду на высокогорном озере Кезенойам в Чечне, сообщил ТАСС министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

"У нас более 60 участников - это 19 команд из семи стран, в том числе Украины, Чехии, Германии, Эстонии. Для парусного спорта ветер на нашем озере очень интересный и непредсказуемый. Парусная регата - большое событийное мероприятие для республики, которое будет привлекать туристов и позволит показать на международном уровне, как развивается регион", - сказал Байтазиев.

Соревнования проходят на высоте 1870 метров над уровнем моря на базе спортивно-туристического комплекса "Кезеной-Ам". Спортсмены будут состязаться на монотипных быстроходных парусных лодках класса SB20. "Впереди у спортсменов четыре гоночных дня и большая экскурсионная и культурная программа, которая позволит не только разыграть переходящий кубок регаты, но и узнать национальные особенности Кавказа", - сообщила пресс-служба министерства.

Команда-победитель получит 1,2 млн рублей и подарки от партнеров. Кроме этого, 27 июля будет разыгран суперкубок "Ахмат" с отдельным призовым фондом в 1 млн рублей.

Первая парусная регата в истории Чечни прошла в июле 2017 года. За три дня состоялось более 20 гонок, участие в соревнованиях приняли 20 команд из разных стран.