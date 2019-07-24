Северная Осетия просит Минприроды РФ помочь в реабилитации озера с ценными видами рыб

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина помочь с экологической реабилитацией озера Бекан с ценными видами рыб. Об этом сообщила журналистам пресс-служба главы и правительства республики.

"Министерством природных ресурсов и экологии республики неоднократно организовывались и проводились с участием волонтерских организаций экологические акции по очистке озера и его берегов от накопившегося мусора. Но нужны более кардинальные меры, а именно комплексная экологическая реабилитация озера Бекан, и здесь мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку", - цитирует Битарова пресс-служба.

По его словам, озеро является частью регионального памятника природы - комплекса "Урочище Бекан", поэтому республике важно сохранять и развивать такой объект.

В 2022 году в республике планируется восстановление и экологическая реабилитация озера Моздокское на площади 8 га по нацпроекту "Экология".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды, озеро Бекан образовалось при строительстве в 1940 году Бекан ГЭС, в настоящее время оно используется для рыборазведения. Озеро питают более сотни родников, оно не замерзает зимой. Сюда прилетают на зимовку сотни птиц. Окрестности озера начали превращаться в заболоченную местность, там исчезают ценные виды рыб.

С 2019 года на озере волонтеры совместно со спасателями добровольцами при содействии Минприроды республики проводят акции по очистке памятника природы от бытового мусора.