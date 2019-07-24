В Карачаево-Черкесии открылась выставка предметов быта и культуры народов республики

ЧЕРКЕССК, 24 июля. /ТАСС/. Выставка "Дом национальностей", где представлено более 500 предметов быта и культуры народов Карачаево-Черкесской Республики, открылась в среду в Картинной галерее Черкесска. Экспозиция станет постоянной.

"Здесь представлены предметы пяти народов - это карачаевцы, русские - они у нас представлены казачьим населением, черкесы, абазины и ногайцы. Представлено более 500 предметов - это фотографии, утварь, национальная одежда 1850-1950 годов", - сказал ТАСС замдиректора Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М.О. Байчоровой Ханафи Хасанов.

В Картинной галерее представлены предметы внутреннего убранства жилищ, орудия труда, коврики для намаза, ювелирные украшения, обувь, музыкальные инструменты и предметы рукоделия, которые собирались в фонд музея на протяжении более 100 лет.

Жемчужинами выставки считаются абазинский футляр для хранения Корана (конец XIX в.), карачаевский светец, предназначенный для освещения жилища (конец XIX в.), ногайский столик - тренога (конец XIX в.), казачий самовар (конец XIX в.), абазинская женская шапочка (конец XIX в.), карачаевский женский пояс из серебра, элемент женского костюма - нагрудник (конец XIX в.), черкесские деревянные ходули, обитые металлом (начало XX в.), и черкесское распашное платье, сшитое в 1870 году.

По словам Хасанова, выставка, где отдельно собраны предметы каждого народа, открылась в регионе впервые. Руководство музея проведет работу со школами и рассмотрит возможность проведения уроков краеведения в выставочном зале. "Все возможности, которые могут повлечь за собой сохранение и укрепление дружбы народов и национальной идентичности, мы будем использовать", - отметил Хасанов.

Карачаево-Черкесия - один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживает около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.