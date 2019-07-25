Новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах появятся на Камчатке

ТАСС, 25 июля. Власти Камчатского края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируют до сентября этого года установить в регионе два новых стационарных комплекса автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"Новые комплексы планируются к установке в Елизове (город, расположенный в 32 км западнее Петропавловска-Камчатского), а также в Петропавловске-Камчатском", - цитирует пресс-служба правительства в распространенном сообщении руководителя краевого агентства по информатизации и связи Ингу Леонтьеву. Места установки будут определены по согласованию с управлением ГИБДД с учетом концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас на Камчатке работают 50 комплексов фото- и видеофиксации: 28 стационарных, 17 передвижных и пять мобильных. За первую половину 2019 года с их помощью были зафиксированы 81 тысяча 124 нарушения правил безопасности дорожного движения.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.