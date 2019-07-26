"Я вам варю — чего же боле?" Подвесная кровать для однушки и другие работы петербуржца

Металлическая кровать может взмывать под потолок, из деталей старых машин можно сделать кухонную вытяжку, и вообще — нет ничего невозможного для человека, который не выносит заурядности

"Я вам варю — чего же боле?" — эта фраза, позаимствованная из письма Татьяны Онегину и немного переделанная, — статус петербургского сварщика-виртуоза Вячеслава Воронкова не только в соцсетях, но и в реальной жизни. Помешанный на сварке На железки и машины он начал засматриваться еще в детстве. Такая тяга объясняется генами, отец Вячеслава — инженер, который многому научил будущего экспериментатора. "Но, в отличие от меня, отец делает серьезные вещи — оборудование в сфере станкостроения. А я — не очень. Нет, конечно, он меня поддерживает, но то, что делаю я, всерьез не воспринимает", — рассказывает Воронков и вспоминает, как отец брал его помощником на свои проекты. "Я то возвращался, то уходил. В общем, извечный вопрос отцов и детей".

Свою первую значимую работу он сделал между пятым и шестым классами школы — собрал тандем из старых велосипедов. На нем наш герой и его друзья покоряли дачные просторы. Транспорт сбоя не давал, рама от него до сих пор цела, так что при желании можно несколько часов "похимичить" и снова рассекать. Однако, когда пришло время поступать в вуз, выбор Вячеслава пал не на металл, а на Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, факультет логистики. На вопрос о неожиданности такого решения Слава отмахивается: "Просто так получилось". Позже симпатия к металлу приведет его к железным коням, и Воронков станет мотоциклистом. Правда, ненадолго. "Начались черепно-мозговые травмы. Но не они отвратили от желания продолжать развиваться в этом направлении. Просто в какой-то момент понял, что в Петербурге мотоциклы — это странно. Нет, не страшно, а странно. Дороги не те, все время дожди, да и водители к мотоциклистам почему-то так и не успели привыкнуть, поэтому не обращают на них внимания", — поясняет Вячеслав. Путь к кровати лежит через Таиланд На деятельность мастера серьезно повлияла длительная поездка в Таиланд несколько лет назад. Тогда он мог зарабатывать на жизнь удаленно, поэтому бросил все и уехал из России, чтобы найти себя, — решил, что прекращает всякую "ручную" деятельность, тем более что, как ему тогда казалось, любовь к железу тоже прошла. Через два месяца в Юго-Восточной Азии он затосковал. "Ничего не крутил, не винтил, не варил. Заскучал и понял, что действительно мое, а что — нет", — вспоминает Вячеслав. Вернувшись в Петербург, он посмотрел на металл другими глазами и больше с ним не расставался. Вячеслав и его команда "У нас в команде всего три человека — Настя, Саша и я. Мы друзья, а связала нас череда случайных событий. Втроем в свое время решили бросить работу по найму и заняться чем-то качественно другим. Настя — дизайнер интерьеров и девушка широких взглядов. Саша, как я, с ранних лет руками работал, по образованию — краснодеревщик", — вспоминает Слава. С Сашей они познакомились в один из водных походов в Карелии. Слава рассказал ему о своих кроватях, и Саша захотел такую же. "А я взял да предложил посмотреть на процесс изготовления. Получилось не только посмотреть, но и сделать. С тех пор вместе работаем", — рассказывает Вячеслав.

Так Воронков и компания начали создавать на заказ подвесные кровати, которые спускаются с потолка и убираются туда же. Кровать и не только Впервые Слава задумался о рациональном использовании небольшого пространства еще в 20 лет. "Я понимал, что у меня появится однокомнатная квартира, и конечно, знал, что понадобится кровать. Потом пошли мысли, а почему бы ее не повесить на цепи, чтобы раскачиваться? Но, с другой стороны, — у меня же всего одна комната, и кровать, по-хорошему, надо куда-то девать. А почему бы не в потолок?" — рассказывает Вячеслав. Представьте, огромное ложе спрятано в потолке, крепление — на цепях, подъем и спуск осуществляются при помощи панели управления, которая находится на стене и напоминает обычный выключатель.

На самой кровати — ортопедическое основание и матрас, изголовье регулируется. Выдерживает конструкция около 400 кг. Выдвижные ножки тоже предусмотрены, но вместо них можно поставить и колеса разных размеров. Случайно поднять и зажать человека под потолком фактически невозможно — в самом начале подъема срабатывает сигнализация и происходит блокировка. Запатентовал свое изобретение Вячеслав еще в 2011 году. Работа строится так: перед тем как приступить к сборке, модель будущей кровати конструируется на компьютере в 3D, после чего демонстрируется заказчику и дорабатывается в соответствии с его пожеланиями. Как выбраться из кровати Однако на одних кроватях далеко не уедешь, да и не все ее себе могут позволить: комплектующие стоят немало, а использовать дешевые — опасно. Да и заниматься одними кроватями Вячеславу стало не так интересно, поэтому он решил не ограничивать свою фантазию.

"Заниматься штучными проектами — круто. Каждый раз что-то новое. У меня культ — творчество. Используя свои умения, творить что-то из ряда вон — весело", — признается Воронков. Бесчисленное количество приятелей умельца с радостью подкидывают ему как пространство для творческой реализации, так и новые проекты. Один из приятелей Вячеслава увлекается снегоходами и однажды решил принять участие в выставке на соответствующую тему, с чем и обратился к Воронкову. Ценные указания были абстрактные — нужен большой арт-объект, чтобы на него можно было забраться, а лучше, чтобы сооружение напоминало чоппер-снегоход, который к тому же умеет вставать на "козла". Постскриптум от заказчика конкретики не прибавил: "И давайте так, чтобы выглядело позлее". На этом техническое задание закончилось.

"Это был тот случай, когда мы не работали по 3D-модели. Такие вещи интуитивно должны получиться — музыка играет, варево происходит. Так и вышло. Когда мой приятель приехал принимать объект и увидел результат, то закричал от радости в прямом смысле. Соседи по цеху прибежали, думал, у нас ЧП какое-то, а это человек радуется. Вот такие случаи бывают. Это очень заряжает", — делится Вячеслав. А однажды к Вячеславу обратились с просьбой сделать на кухню, выполненную в виде острова, вытяжку "в форме носа самолета Curtiss P-40". Необычная идея Воронкову сразу понравилась, к тому же по очередному счастливому стечению обстоятельств у него оказались не только похожий двигатель, но и винт к нему. Рогатая метка Символ быка занимает в творчестве Воронкова отдельное место. Дверные и гаечные ключи, цепи, трубы, пряжки — все это Вячеслав часто превращает в головы быков с громадными рогами. "Когда еще жил в Таиланде и не понимал, чем буду дальше заниматься, купил себе вот это. Случайно увидел, но сразу очень понравилось", — говорит Воронков, снимает с ремня и протягивает тяжелую большую пряжку из нержавейки в виде быка. Именно символ быка чаще всего встречался ему на пути в разных городах и странах. На некоторых изделиях, если душа "ляжет", ребята ставят метку быка, это их своебразный товарный знак, пока не зарегистрированный. "Бык классный, но выбор пал на него из-за случайных обстоятельств. На интересную вещь приятно поставить эту метку, а на простую работу — незачем," — говорит Воронков.

Рабочий процесс у ребят не всегда бывает гладким. "Спорим, конечно, друг с другом, но нас трое, в случае чего всегда можно просто проголосовать. В итоге за свои работы нам не стыдно. Да и к тому же у нас такая веселая тусовка в цеху. Мы так давно варимся в этом, что прикипели друг к другу". "Движуха" по лесенке Маяковского Сущность Вячеслава — нелюбовь к заурядности. Поэтому из металла он создает не только брутальные вещи, но и, например, элегантную женскую обувь на платформе из цепей, штопор в виде птички, мебель в стиле минимализма, барную стойку в виде органа, лампы из подков или шестеренок, звериные головы из гаек, зеркала в причудливых обрамлениях и целые системы для запирания дверей в виде гранаты или часового механизма.