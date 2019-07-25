В День ВМФ в Петербурге сделают бесплатный проезд по ЗСД и запретят движение малых судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Проезд по центральным участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге 28 июля, в День Военно-морского флота, сделают бесплатным, а в акватории Невы запретят движение маломерных судов, сообщила в четверг пресс-служба Смольного.

"В связи с разводкой четырех мостов через Неву - Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского 28 июля с 10:00 до 13:00 проезд по центральным участкам Западного скоростного диаметра будет бесплатным. Также в этот день будет запрещено движение маломерных судов в акватории Невы. Для личного автотранспорта будет установлен особый режим въезда в Кронштадт", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на врио губернатора Петербурга Александра Беглова в пресс-службе отметили, что город полностью готов к проведению парада.

Беглов также отметил, что для подготовки к параду в городе проводили очистку акватории Невы, вымыли улицы и набережные, а также украсили город более чем 7 млн цветов и установили 16 телеэкранов, на которых будут транслироваться праздничные события. Перед Днем ВМФ в городе также проходят выставки, посвященные истории флота, а 28 июля на Дворцовой площади запланирован концерт "Экипаж - одна семья", в котором примут участие известные артисты.

День ВМФ отмечается 28 июля. В этот день в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет главный военно-морской парад. В нем примут участие 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более 4 тыс. военнослужащих. В четверг в городе прошла репетиция парада.