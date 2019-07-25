{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Краснодаре из-за дождя приостановили движение трамваев

Вода залила трамвайные пути
Описание
© Елена Задворная/ТАСС

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Сильный дождь, начавшийся в Краснодаре в четверг, подтопил дороги, дворовые территории в крупных жилых комплексах и парковки торговых центров, в городе приостановлено движение трамваев.

"Приостановлено движение трамваев по улице Вишняковой, залиты трамвайные пути, движение будет восстановлено после того, как сойдет вода", - сказали ТАСС в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Накануне ГУ МЧС по региону объявило экстренное предупреждение по Краснодарскому краю из-за непогоды. Сейчас в краевом центре подтоплены придворовые территории крупных жилых комплексов на улицах Восточно-Кругликвской, Зиповской, Российской и в других микрорайонах города. "Парковка торгового центра "Красная Площадь" больше похожа на озеро", - пишут пользователи в социальных сетях.

Теги
РоссияКраснодарский край
Шойгу проверил ход строительства пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге
Занятия в учебном заведении должны начаться в сентябре этого года
Читать полностью