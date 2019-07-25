Первый сквер с бесплатным wi-fi и USB-портами для зарядки телефонов появился в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Первый в Дагестане сквер с бесплатным wi-fi и USB-портами для зарядки телефонов открыли в административном центре региона Махачкале. Об этом ТАСС сообщил в четверг помощник главы администрации Кировского района Гянжеви Гаджибалаев.

"Сквер при администрации Кировского района является излюбленным местом отдыха жителей близлежащих микрорайонов и работников учреждений. И с сегодняшнего дня здесь появился бесплатный wi-fi, а также специальные места, оборудованные USB-портами для зарядки телефонов и других гаджетов, без которых сегодня не представляется жизнь современного человека. Это первый такой сквер на территории нашей республики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, благоустройство сквера и создание на его территории бесплатной зоны wi-fi было проведено "силами руководства района и меценатов".

Идея местного населения

Как сообщил ТАСС глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов, идея "цифровизации" сквера принадлежит местным жителям, которые часто здесь отдыхают.

"В конце прошлого года в данном сквере была проведена полная реконструкция, при которой мы постарались учесть все пожелания местного населения. Но недавно также была озвучена необходимость установки здесь wi-fi и мест для зарядки телефонов. Сегодня нам удалось выполнить пожелание наших горожан. Надеемся, что им здесь будет еще более удобно и комфортно проводить свое время", - сказал глава района.

Он отметил, что реконструкция сквера, его дальнейшее благоустройство "по-современному, с учетом создания комфортных и безопасных условий для людей, помогает реализации национальных проектов в стране".

"Создание сквера с такой цифровой составляющей - это и есть благоустройство общественного пространства, формирование комфортной городской среды и в целом непосредственная реализация национальных проектов на примере конкретно взятой территории, пусть и не за счет бюджетных средств", - добавил собеседник агентства, выразив благодарность руководству страны и региона "за возможность реализации таких проектов".

"Надеемся, что это новшество в последующем будет распространено на многие скверы и парки Махачкалы и других городов нашей республики", - заключил Сагидов.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" направлен на благоустройство общественных пространств и дворов, он стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта.

Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.

В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. Индекс из 36 показателей был утвержден в 2019 году, его показатели будут рассчитаны впервые.