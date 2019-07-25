Раскоп подземного участка Татарского городища в Ставрополе планируют создать в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Археологи планируют создать в 2020 году показательный раскоп на крупнейшем археологическом памятнике Предкавказья - Татарском городище в Ставрополе, сообщил ТАСС директор краевого музея-заповедника Николай Охонько.

"В 2020 году на базе Татарского городища пройдет летняя международная школа специалистов в области георадарных исследований. Сейчас идет работа, чтобы в 2020 году реализовали эту школу и заложили раскоп на башне, который мы называем пилотно-показательным. Мы хотим в течение лета провести работы, чтобы люди могли своими глазами увидеть то, о чем рассказывают археологи", - сказал он.

О намерении создать раскоп ученые заявили в 2018 году. Планировалось, что работы начнутся годом позже, однако дату решили перенести на год, чтобы сначала провести предварительное обследование территории. Для этого летом 2020 года в регион намерен приехать специалист в сфере георадарных исследований, профессор Баварского университета Йорг Фассбиндер.

Для сохранения памятника и знакомства посетителей с его историей к 2027 году на его территории планируется строительство музейного комплекса. "Разработана долгосрочная дорожная карта по сохранению и включению в культурный оборот Татарского городища до 2027 года. Эта дорожная карта рассмотрена губернатором Ставропольского края. Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края в соответствии с этой дорожной картой получило задание просчитать стоимость такого комплекса, чтобы приступить к проектным работам, а затем и к строительству", - отметил Охонько.

На территории комплекса могут разместиться экспозиции памятников археологии, крупномасштабный макет средневекового города. "Мы наметили 16 раскопов, большая часть из них попадает в лесную зону, поэтому мы разработали проект освоения лесов", - добавил он.

Татарское городище включает в себя фортификационные сооружения, системы дорог, могильников и культовых сооружений, которые позволяют познакомиться с жизнью древних людей с восьмого века до нашей эры по десятый век нашей эры. Часть древнего города пока скрыта под землей. По данным историков, городище является многослойным памятником, функционировавшим на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского. Самый древний слой связан с кобанской эпохой, площадь этого поселения занимала порядка 40 га.