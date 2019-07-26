Резерв материальных ресурсов в 56 млн рублей сформирован в ЕАО для борьбы с паводком

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Еврейского автономного округа (ЕАО) сформировали резерв материальных ресурсов на общую сумму в 56 млн рублей для борьбы с паводком в регионе. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель председателя правительства ЕАО Максим Сироткин на совещании под руководством главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

"Резерв материальный ресурсов сформирован на общую сумму 56 млн рублей", - сказал он.

По словам Сироткина, сейчас на некоторых малых реках автономии наблюдается подъем уровня воды от 9 до 40 см в сутки, на реке Амур - от 23 до 96 см в сутки. Подтопленных населенных пунктов в настоящее время нет.

В связи с неблагоприятной паводковой обстановкой в регионе каждые четыре часа в оперативную дежурную смену поступают данные о выполняемых мероприятиях и фактической обстановке в районах автономии. С 25 до 28 июля на территории Приамурья будет действовать циклон, который принесет в ЕАО очередные осадки различной интенсивности.

Специалистами Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области разработаны модели и расчеты развития обстановки. В связи с прохождением циклонов в Забайкальском крае и Амурской области, по расчетам, 1 августа гребень паводка достигнет границ ЕАО, где прогнозируется подъем уровня воды до 4,5-4,8 м, без подтопления населенных пунктов. При этом возможно подтопление сельхозугодий и сенокосов, расположенных в пойменной части местности, низинах.

Паводковая ситуация в ДФО

По данным МЧС, по состоянию на 26 июля, в двух регионах ДФО остаются подтопленными 158 жилых домов и 712 приусадебных участков. Затоплены четыре социально значимых объекта и 17 участков автодорог. Паводок затронул 12 населенных пунктов, из них десять отрезаны от внешнего мира. В течение суток оказались подтопленными шесть населенных пунктов, в то же время семь населенных пунктов за это время освободились от воды.

Спасатели эвакуировали из подтопленных территорий 740 человек. В шести ПВР размещены 249 человек, в том числе 128 детей. На территории пяти субъектов Дальнего Востока с 20 июля проходят сильные осадки при сопровождении ветра со скоростью до 23 м/с.

Ранее начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин во время совещания сообщил, что опасная паводковая ситуация на Дальнем Востоке сохранится до конца августа.