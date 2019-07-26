В ДФО предлагают изменить закон о "гектаре" из-за запрета выдачи подтопляемых земель

ТАСС, 26 июля. Регионы Дальнего Востока считают, что для реализации запрета на выдачу земель в подтопляемых зонах придется внести корректировки в закон о "дальневосточном гектаре" и Водный кодекс. Об этом сообщили ТАСС представители региональных властей.

Ранее сообщалось, что после паводка в Иркутской области президент России Владимир Путин потребовал больше не предоставлять земельные участки в зонах затопления и подтопления. Он поручил взять под дополнительный контроль гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу.

"Речь может идти об изменениях в Водный кодекс РФ. Внесение таких изменений направлено на дополнительную защиту граждан и их имущества на земельных участках, предоставляемых вне границ населенных пунктов в соответствии с законом о "дальневосточном гектаре". Земли порой выделяются в поймах рек, а это уже другой режим регулирования", - сообщил ТАСС председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Сергей Сокуренко.

Кроме того, добавил он, для реализации этой инициативы потребуются, в частности, изменения федерального закона о "дальневосточном гектаре" и ускорение проводимой в настоящее время работы по определению границ зон затопления и подтопления.

Периодическому затоплению в этом регионе подвергаются 157 населенных пунктов с населением около 80 тыс. человек, более 40 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. В 2014 году в Хабаровском крае был принят закон, который исключил новое строительство на территориях, подверженных риску возникновения ЧС природного характера, вызванных наводнением. Им власти исключили возможность строительства объектов без инженерной защиты.

При этом губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью ТАСС отметил, что большого числа желающих получить участок на подтопляемых территориях нет. "Наоборот, там идет отток населения, поэтому большого количества желающих получить землю нет. Тем не менее раздавать земельные участки на этих территориях нельзя", - сказал Орлов. Он добавил, что после наводнения 2013 года в регионе определены границы зон подтопления, однако, большое число участков в зоне подтопления предоставлялось с 1993 по 2013 год, когда уровень реки Бурея регулировался гидроэлектростанциями, которые долгое время справлялись с паводками.

Обстановка на Дальнем Востоке

Наиболее сложная обстановка с паводками складывается в Приамурье и Хабаровском крае, немного лучше обстоят дела в Еврейской автономной области. По состоянию на 26 июля, в двух регионах ДФО остаются подтопленными 158 жилых домов и 712 приусадебных участков. Затоплены четыре социально значимых объекта и 17 участков автодорог, паводок затронул 12 населенных пунктов, из них десять отрезаны от внешнего мира. В течение суток оказались подтопленными шесть населенных пунктов, в то же время семь населенных пунктов за это время освободились от воды.

Спасатели эвакуировали из подтопленных территорий 740 человек. В шести ПВР размещены 249 человек, в том числе 128 детей. На территории пяти субъектов Дальнего Востока с 20 июля проходят сильные осадки при сопровождении ветра со скоростью до 23 м/с. Синоптики до конца августа ожидают неблагоприятные, а местами опасные погодные явления по всей длине Амура и его притоков.

В конце лета 2013 года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который привел к самому масштабному наводнению. Оно охватило пять субъектов Дальневосточного федерального округа, больше других пострадали Амурская область, первой принявшая удар стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский край.