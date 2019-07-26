В Иркутской области прогнозируют очередное резкое повышение уровней воды в реках

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Синоптики в Иркутской области прогнозируют резкое повышение уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-28 июля ожидается резкое повышение уровня воды на 100-200 см на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим. На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды", - говорится в сообщении.

МЧС направило главам муниципалитетов предупреждение о повышении уровней воды.