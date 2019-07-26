В Иркутской области прогнозируют очередное резкое повышение уровней воды в реках

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Синоптики в Иркутской области прогнозируют резкое повышение уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-28 июля ожидается резкое повышение уровня воды на 100-200 см на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близких к критическим. На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды", - говорится в сообщении.
МЧС направило главам муниципалитетов предупреждение о повышении уровней воды.
По прогнозу синоптиков, в выходные в ряде районов Иркутской области пройдут сильные и продолжительные дожди.
В конце июня дожди спровоцировали выход рек из берегов, из-за чего в девяти районах Иркутской области в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.