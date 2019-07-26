В преддверии пика паводка в селе Угловое Приамурья эвакуируют жителей

В четверг власти ввели в Амурской области режим чрезвычайной ситуации, поскольку вызванный обильными осадками паводок уже привел к подтоплению ряда территорий. В интервью ТАСС глава региона Василий Орлов рассказал, что пик паводка ожидается 27 июля. Всего, по его словам, подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, эвакуировать планируется около 3 тыс. человек.

"В селе Угловое проводится полная эвакуация жителей. Пик паводка ожидается сегодня ночью", - говорится в сообщении.

Как уточняется, первым рейсом на четырех автобусах вывезли около 80 человек. Для дополнительной помощи в село прибыли более 20 сотрудников Росгвардии. В пятницу в Угловом работает зампред правительства региона Александр Нестеренко, он участвует в подворовом обходе, призывая жителей эвакуироваться.

Ранее сообщалось, всего за время прохождения паводка на территории области зарегистрировано подтопление 244 жилых домов в восьми населенных пунктах, 1248 приусадебных участков в 12 населенных пунктах, повреждено 60 участков автомобильных дорог - это более 200 км. В четверг вода в реке Селемджа Селемджинского района достигла отметки "опасное явление" - 700 см и вышла из берегов, началось подтопление села Норск. Была организована эвакуация населения вертолетами в ПВР поселке Февральск, вывезено 150 человек, а еще 107 жителей отказались эвакуироваться.

В пятницу паводковые воды отрезали от сообщения с внешним миром село Новороссийка Мазановского района, там смыта дорога, на реке Абайканка поврежден мост, транспортного сообщения нет. Жители села собираются в школе, решается вопрос об эвакуации их вертолетом в село Новокиевский Увал. Уровень воды продолжает подниматься и в районе села Богословка Мазановского района. В четверг оттуда уже эвакуировали часть жителей, однако около 100 человек отказываются покидать населенный пункт.