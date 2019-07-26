Межрегиональный авто-мото туристический фестиваль пройдет в Нальчике в августе

НАЛЬЧИК, 26 июля. /ТАСС/. Третий межрегиональный авто-мото туристический фестиваль "Седьмая Скорость" состоится в Нальчике (Кабардино-Балкария) 16 августа. Об этом журналистам в пятницу сообщила руководитель направления работы со СМИ и общественностью Министерства курортов и туризма КБР Ольга Погребняк.

"Фестиваль "Седьмая Скорость" соберет гостей со всех регионов Северного Кавказа 16 августа на площади Абхазии в городе Нальчик. В программу включены презентации авто-мотоклубов СКФО, знакомство с традиционной кухней региона и продукцией, изготавливаемой на территории Кабардино-Балкарии (КБР)", - рассказала собеседница агентства.

Участников и гостей проекта ждут новые интересные знакомства со специалистами в сфере туризма, выставка авто-мото техники и концертная программа с участием этногрупп и популярных диджеев. Организаторы рассчитывают, что "Седьмая Скорость" даст новый виток развития авто-мото туризма в КБР и регионах СКФО.

По словам Погребняк, фестиваль познакомит его гостей и участников с новым видом автотуризма - караванингом. "Не останутся в стороне и любители джиппинга. Выбранный формат позволит фестивалю стать самым масштабным ежегодным проектом в сфере событийного туризма на территории СКФО", - добавила собеседница агентства.

Авто-мото туристический фестиваль "Седьмая Скорость" пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, рабочей группы по развитию автотуризма в России при Экспертном совете комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Общенациональной ассоциации автомототуризма и органов государственной власти КБР.