В городе Артем до зимы установят более 30 детских и игровых площадок по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Местные власти в городе Артем обустроят более 30 спортивных и детских площадок по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Instagram.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" до начала зимних холодов в Артеме будут установлены 19 спортивных и 14 детских площадок. Национальные проекты тогда могут считаться реализованными эффективно, когда жители смогут увидеть реальные изменения в своей повседневной жизни", - написал Кожемяко.

Во время рабочей поездки глава региона также осмотрел объекты, которые ремонтируются по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городе. Работы в частности ведутся на улице Вахрушева, ее асфальтируют. Он также посетил детский лагерь "Юность", провел там с детьми зарядку. "Планируем, что в течение пяти лет все лагеря Приморья будут оборудованы комфортными корпусами и санузлами", - сказал Кожемяко.

Артем расположен в 38 км к северо-востоку от Владивостока, это административный центр Артемовского городского округа. Население - свыше 106,5 тыс. человек.