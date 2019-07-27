В городе Артем до зимы установят более 30 детских и игровых площадок по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Местные власти в городе Артем обустроят более 30 спортивных и детских площадок по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Instagram.
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Сегодня вместе с ребятами, которые отдыхают в детском оздоровительном лагере «Юность», провели зарядку. Сейчас там находится более 250 детей со всего края, а также из Хабаровска, Иркутска, Бурятии и Китая. В Артеме работают более 20 оздоровительных площадок. Планируем, что в течении пяти лет все лагеря Приморья будут оборудованы комфортными корпусами и санузлами. Также в Артёме осмотрели объекты, которые ремонтируют в рамках национальных проектов. Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуют на улице Вахрушева. Здесь ведутся работы по водоотводным каналам, асфальтированию. Всего в городском округе в этом году по проекту отремонтируют восемь улиц. А в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до начала зимы в Артёме будут установлены 19 спортивных и 14 детских площадок. Национальные проекты тогда могут считаться реализованными эффективно, когда жители увидят реальные изменения в своей повседневной жизни – новые дороги, современные больницы, учреждения образования, благоустроенные дворы. #нацпроекты #приморскийкрай #благоустройство #детскийотдых
"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" до начала зимних холодов в Артеме будут установлены 19 спортивных и 14 детских площадок. Национальные проекты тогда могут считаться реализованными эффективно, когда жители смогут увидеть реальные изменения в своей повседневной жизни", - написал Кожемяко.
Во время рабочей поездки глава региона также осмотрел объекты, которые ремонтируются по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городе. Работы в частности ведутся на улице Вахрушева, ее асфальтируют. Он также посетил детский лагерь "Юность", провел там с детьми зарядку. "Планируем, что в течение пяти лет все лагеря Приморья будут оборудованы комфортными корпусами и санузлами", - сказал Кожемяко.
Артем расположен в 38 км к северо-востоку от Владивостока, это административный центр Артемовского городского округа. Население - свыше 106,5 тыс. человек.