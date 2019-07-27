В Дагестане закрыто более 20 кирпичных заводов

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Более 20 кирпичных заводов закрыты в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"В здании администрации Карабудахкентского района прошло первое выездное заседание по вопросам развития газораспределительных сетей. В ходе [заседания] было отмечено, что в районе закрыли более 20 кирпичных заводов, работавших по принципу "открытого обжига" и наносивших огромный ущерб экологии", - сообщает пресс-служба со ссылкой на вице-премьера кабмина региона Владимира Лемешко.

При этом количество людей, потерявших работу в результате закрытия заводов не уточняется.

Зампред правительства Дагестана также подчеркнул необходимость навести порядок в вопросах развития газораспределительных сетей. "Сейчас очень важно понять, в каком состоянии находится система в целом: кто собственники, в каком состоянии сама система, каков уровень охвата тарифными решениями. Призываю вас серьезнее отнестись к этим вопросам - ведь от этого зависит и качество жизни и безопасность жизнеобеспечения", - цитирует Лемешко пресс-служба.

Вице-премьер кабмина региона отметил, что в ходе изучения ситуации выяснилось, что протяженность газовых сетей оказалась на 1500 километров меньше, чем ожидалось. "Более 1700 километров сетей не имеют законных владельцев, хотя, население за газ платит исправно. Имело место и практика необоснованного распределения похищенных средства на население в виде долгов, что в итоге привело к плохим результатам", - сказал он.

В январе текущего года сообщалось, что более 40 из 60 кирпичных заводов закрыли в Дагестане в связи с нарушениями санитарных и экологических норм.

В конце мая 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев призвал предприятия по производству кирпича и газобетонных блоков в регионе выйти из тени и работать законно.