В Хабаровском крае подтопило свыше сотни придворовых территорий из-за разлива рек

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Более сотни придворовых территорий и 30 домов подтоплены в Хабаровском крае из-за разлива рек после дождей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в понедельник.

"В районе имени Лазо в зону подтопления паводковыми водами попали три села: Полетное, Прудки, Петровичи. Уровень реки Кии у данных населенных пунктов на утро 29 июля 2019 года, составил 259 см (при отметке опасного явления 480 см). За прошедшие сутки рост составил 12 см. Вода зашла на территорию 51 приусадебного участка. Информация о подтоплении жилых домов не поступала. Отселение жителей не проводилось", - говорится в распространенном релизе. Подтопления в этом районе отмечаются с воскресенья.

В Тугуро-Чумиканском районе, где был введен режим ЧС, остаются подтопленными 32 жилых дома и 60 приусадебных участков. Дома покинули 137 человек, часть находятся в пункте временного размещения, остальные - у родственников и знакомых. За сутки, уровень воды в разлившейся реке Уде упал более чем на 50 см, однако в понедельник там вновь ожидают подъема до 910-950 см при отметке опасного явления в 800 см.

Режим ЧС также введен в Верхнебуреинском районе, там на неделе подтапливало участки и дома в двух селах, сейчас вода оттуда ушла. К 6 августа значительное повышение воды ожидают в Амуре у Хабаровска. Может подтопить дачи, сенокосы, низинные участки.