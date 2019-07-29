Засуха погубила посевы на юго-востоке Забайкальского края

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Аграрии в трех юго-восточных районах Забайкальского края потеряли часть урожая из-за засухи, сообщил в понедельник ТАСС глава Краснокаменского района Алексей Заммоев.

"Речь идет о трех районах на юго-востоке Забайкальского края - Краснокаменском, Приаргунском и Калганском. Дождей у нас не было давно, на прошлой неделе полило немного, но локально. В нашем районе от засухи погибло 12% посевной площади - несколько тысяч гектаров. Во вторник будет рассмотрен вопрос о введении в районе режима чрезвычайной ситуации", - сказал Заммоев.

Глава краевого Минсельхоза Денис Бочкарев на оперативном совещании у врио губернатора региона Александра Осипова добавил, что всего от засухи на юго-востоке Забайкалья пострадало около 30 тыс. га посевов. В пресс-службе министерства уточнили ТАСС, что решается вопрос о списании этих посевов.