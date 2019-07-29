Количество подтопленных участков дорог в Приамурье сократилось за сутки почти вдвое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Количество подтопленных или разрушенных паводками участков дорог за сутки сократилось в Амурской области почти в два раза - с 83 до 46, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

На территории Амурской области 25 июля объявили режим ЧС из-за паводка, вызванного сильными дождями. По оперативной информации, размещенной в понедельник на сайте регионального правительства, подтопленными в регионе остаются около 650 домов в восьми районах области, без транспортного сообщения - 17 населенных пунктов. Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения остановились 487 человек, из них 173 ребенка, у родственников - 869 человек, из них 303 ребенка.

"В Приамурье остаются подтопленными или разрушенными 46 участков дорог (сокращение почти в два раза, накануне - 83 участка). Их протяженность порядка 185 км. Участки находятся в 16 районах Приамурья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проезд отсутствует на 10 участках дорог. Работы продолжаются еще на 18 участках. "Как отмечают в "Амурупрадоре", подрядчики принимаются за работу оперативно, сразу после схода воды. Нередко для восстановления проезда серьезные ремонты не требуются - достаточно запустить в работу грейдер. У подрядчиков достаточно материала для проведения необходимых работ, в районах имеются карьеры", - отмечается в сообщении.