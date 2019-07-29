В горах Северной Осетии создадут ремесленные мастерские для туристов

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июля. /ТАСС/. Промыслово-ремесленные мастерские создадут в Куртатинском ущелье Северной Осетии для туристов. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор Национального музея республики Валерий Кубалов.

"Мы планируем создать в селении Даргавс Куртатинского ущелья промыслово-ремесленные мастерские. С их помощью туристы смогут познакомиться с работой мастеров по дереву, металлу, сами смогут принять участие в создании изделий", - сказал Кубалов.

Мастерские появятся рядом с историко-архитектурным памятником - самым крупным на Кавказе некрополем. После недавних случаев вандализма он в настоящее время работает с усиленной охраной и видеокамерами. Там же планируется открыть сувенирные магазины, где будут продавать книги об истории и культуре Северной Осетии.

Некрополь называют "Городком мертвых", он является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Первые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века. Всего там находятся 95 склепов с останками нескольких поколений осетин-однофамильцев.