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Курские власти готовы рассмотреть инициативу о присвоении одной из улиц имени Гранина

Врио губернатора региона Роман Старовойт сообщил, что для этого должно поступить официальное обращение от общественности

ТАСС, 29 июля. Власти Курской области готовы рассмотреть инициативу об увековечивании памяти писателя Даниила Гранина, назвав в его честь одну из улиц областного центра. Об этом в понедельник сообщил ТАСС врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Ранее представители курской общественности высказывали предложение увековечить память писателя, назвав в честь него одну из улиц областного центра или города Рыльска, к которому территориально относилось село Волынь, где 1 января 1919 года родился писатель.

"Я слышал об этой инициативе и считаю, что в установленном порядке нужно провести обсуждение. Думаю, что вполне возможно это сделать, по крайне мере в Рыльске или Курске. Мы готовы поддержать такую инициативу, если от общественности поступит официальное обращение по этому поводу", - сказал собеседник агентства.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России, официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения отечественных и международных наград. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

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РоссияСтаровойтов, Александр СергеевичКурская область
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