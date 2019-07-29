Курские власти готовы рассмотреть инициативу о присвоении одной из улиц имени Гранина

ТАСС, 29 июля. Власти Курской области готовы рассмотреть инициативу об увековечивании памяти писателя Даниила Гранина, назвав в его честь одну из улиц областного центра. Об этом в понедельник сообщил ТАСС врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Ранее представители курской общественности высказывали предложение увековечить память писателя, назвав в честь него одну из улиц областного центра или города Рыльска, к которому территориально относилось село Волынь, где 1 января 1919 года родился писатель.

"Я слышал об этой инициативе и считаю, что в установленном порядке нужно провести обсуждение. Думаю, что вполне возможно это сделать, по крайне мере в Рыльске или Курске. Мы готовы поддержать такую инициативу, если от общественности поступит официальное обращение по этому поводу", - сказал собеседник агентства.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России, официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения отечественных и международных наград. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.