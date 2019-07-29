В Петрозаводске открыли памятник защитнику Отечества

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Памятник защитнику Отечества открыли в понедельник в Петрозаводске в районе мемориала воинам-афганцам "Черный тюльпан". В церемонии приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его заместитель Рашид Нургалиев и полномочный представитель президента РФ по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан.

"Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь Отечеству в самых разных войнах, контртеррористических операциях. [Памятник станет] тем местом, куда будут приходить жители почтить память тех людей, которые сделали для нас очень много, чтобы мы жили в прекрасных условиях", - сказал Патрушев.

Монумент представляет собой бронзовую фигуру солдата, присевшего закурить после победного боя. Автором памятника выступил скульптор Салават Щербаков, создатель монумента князю Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве.

Как отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, это уже восьмой объект, установленный на территории мемориального Парка мира, объединившего территорию сквера возле "Черного тюльпана" и часть зеленой зоны в районе улицы Антикайнена.

Изначально власти города планировали открыть памятник защитнику Отечества в августе. К этому моменту территорию вокруг нового монумента должны были благоустроить, в частности замостить дорожку, ведущую к новому монументу.

Как отметили в пресс-службе администрации столицы Карелии, в ближайшее время работы продолжатся: планируется заасфальтировать парковку, реконструировать лестничный спуск, а также расширить площадку у мемориала "Черный тюльпан". На эти цели выделено порядка 6 млн рублей.