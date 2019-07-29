В Ингушетии создадут межведомственную комиссию по решению проблем энергоснабжения

МАГАС, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься решением проблем электросетевого комплекса региона и контролировать реконструкцию сетей республики. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"Главная задача - доступность электроэнергии для жителей региона. С этой целью необходимо создать межведомственную рабочую группу, подготовить совещание с органами исполнительной власти, представителями федеральных структур, муниципальных образований. Каждая структура должна разработать свою концепцию по решению проблемы энергоснабжения, учитывая все погрешности в работе и свою ответственность", - приводятся в сообщении слова врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова на встрече с заместителем гендиректора ПАО "Россети", руководителем "Россети Северный Кавказ" Виталием Ивановым.

Калиматов отметил, что первое совещание по результатам созданной группы планируется провести в конце сентября. Работа группы охватит развитие новых и строящихся социальных учреждений.

Иванов на встрече сообщил, что специалисты компании впервые провели в регионе технический аудит электросетевых объектов, после которого были выявлены проблемы и ошибки постоянного снабжения республики электроэнергией. К концу августа шесть районных филиалов компании получат новое оборудование.

В Ингушетии существует застарелая проблема перебоев в электроснабжении, низкого напряжения в сети, несанкционированных подключений к сетям. "Россети" реализуют в Ингушетии инвестпрограмму снижения потерь на сетях филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго", общий объем финансирования которой до 2022 года составит более 500 млн рублей. Программа предполагает реконструкцию сетевой инфраструктуры сел Плиево и Барсуки и города Назрань.