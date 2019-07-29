Ученые обеспокоены планами разработки торфяников вблизи нерестовых рек на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Проект разработки Митогинского месторождения торфа на Камчатке вызывает обеспокоенность рыбохозяйственной науки и должен пройти всестороннюю оценку на наличие угроз для нерестилищ лососей, сообщила журналистам во вторник директор Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) Нина Шпигальская.

"Проект разработки Митогинского месторождения торфа должен пройти всестороннее изучение. Еще до его обсуждения необходимо проанализировать все угрозы и риски для экосистемы и водных биоресурсов хотя бы в первом приближении. Любые разработки, которые могут повлиять на гидрологический режим в районе, где происходит нерест главного возобновляемого ресурса региона - тихоокеанских лососей, должны изучаться самым внимательным образом, чтобы не навредить хрупкой экосистеме Камчатки", - сказала Нина Шпигальская.

Согласно проекту, инициированному администрацией Усть-Большерецкого района, менее чем в 7 км от нерестовых рек в этом районе появится карьер размером 10 км на 10 км, будет построен завод по переработке сырья, а также порт для вывоза продукции в КНР. В Петропавловске-Камчатском в конце прошлой недели состоялась встреча с потенциальным инвестором из КНР. Ожидается, что в случае положительного решения китайский предприниматель вложит в разработку торфяников и строительство завода и порта порядка 200 млрд рублей.

Шпигальская отметила, что до настоящего времени в КамчатНИРО не поступало никаких документов по этому проекту или запросов на анализ его безопасности для нерестовых рек.