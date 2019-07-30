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Губернатор Приамурья разрешил брать песок из придорожных карьеров для восстановления дорог

По словам подрядчика восстановительных работ, предпринимателя Олега Николаева, из-за запрета на использование этих карьеров повышается длительность перевозки стройматериалов

ФЕВРАЛЬСК /Амурская область/, 30 июля. /ТАСС/. Губернатор Приамурья Василий Орлов разрешил использовать песок из придорожных карьеров для восстановления размытых паводком дорог в Селемджинском районе области. Об этом он сообщил журналистам во вторник во время облета подтопленных территорий.

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Селмеджинский район - один из наиболее пострадавших от паводка муниципалитетов. Местный подрядчик пожаловался губернатору, что песок приходится везти издалека из-за запрета на использование придорожных карьеров.

По словам подрядчика восстановительных работ, предпринимателя Олега Николаева, из-за запрета повышается длительность перевозки строительных материалов, в том числе песка. "Имея придорожные карьеры, можно удешевить [восстановительные работы]", - сказал Николаев.

По оперативной информации, на территории 28 населенных пунктов в девяти районах подтоплено 611 частных жилых домов, 920 придворовых территорий, 27 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов. Эвакуировано около 2 тыс. человек.

Власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков. Размер ущерба в результате ЧС, предварительно, превысил 500 млн рублей. Паводок в Амурской области, согласно прогнозам, будет продвигаться дальше по бассейну реки Зеи, ожидается, что он подтопит 24 населенных пункта и около 1 тыс. жилых домов.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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