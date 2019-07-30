Рослесхоз допускает участие волонтеров в тушении лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. В Рослесхозе допускают участие волонтеров в тушении лесных пожаров, но при условии, что они будут заниматься вспомогательной работой и оказывать помощь в информировании населения. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что волонтеры из Кемеровской области собираются прибыть в Красноярский край для помощи при тушении лесных пожаров.

"Волонтеры, может быть, и нужны, но на подготовительных работах, сопровождающих эту деятельность, [при] работе с населением. Если говорить о тушении лесных пожаров, то этим должны заниматься специально обученные, подготовленные и снаряженные люди", - сказал Клинов, добавив, что лесной пожар может нести серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

Сами волонтеры пишут, что намерены участвовать в локализации пожаров и работать по недопущению новых возгораний.

По оперативной информации краевого Лесопожарного центра, на 9:00 (5:00 мск) на территории края горит тайга на площади 1,021 млн га, из них в зоне контроля (труднодоступных местах, где пожары тушатся при угрозе людям и объектам экономики) - 1,016 млн га. Пожары действуют на территории Эвенкии, Таймыра, Богучанского, Кежемского, Пировского, Енисейского, Абанского и Нижнеингашского районов. Угрозы населенным пунктам нет.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.