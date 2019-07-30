Ветер донес дым от сибирских пожаров до Улан-Удэ

ТАСС, 30 июля. Жители Улан-Удэ во вторник почувствовали запах дыма, который принесло ветром из горящих регионов Сибири. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров появился в Красноярске и других городах Сибири, а затем достиг Урала и Поволжья. Пик задымления пришелся на прошлую неделю, когда были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации по мелкодисперсным веществам, образующимся в результате горения.

"Дымка, затянувшая районы Бурятии и город Улан-Удэ, не связана с лесными пожарами, действующими в республике <...> Дым принесло из соседних регионов", - сказали в пресс-службе.

По данным РАЛХ, в Бурятии тушат четыре лесных пожара, которые возникли из-за гроз. В регионе сохраняется особый противопожарный режим.