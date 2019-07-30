Анадырь отметит 130-летний юбилей концертами этноколлективов и фестивалями

ТАСС, 30 июля. Административный центр Чукотского автономного округа и самый восточный город РФ Анадырь 3 августа отметит 130-летний юбилей. Для жителей и гостей города подготовлена праздничная программа - выставки, выступления этнических ансамблей и творческие фестивали, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Самые масштабные события развернутся на главной площади города. В полдень там состоится праздничный концерт ... выступление фольклорных танцевальных коллективов. Для гостей праздника выступят ансамбли "Гуляй, Россия!", "Лейся песня", а также вокальная студия "Отражение", группа преемственности "Вээмкэй" чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон", - говорится в сообщении.

Участников праздника ждут фестивали, мастер-классы по изготовлению сувениров. "Радушно будет принимать гостей национальная площадка "Гостеприимная яранга" с конкурсами, национальными состязаниями, угощением и призами. Состоится концертная программа творческого объединения бардов Чукотки "Белый берег". А в 19:00 жителей и гостей города приглашают на дискотеку с конкурсами и шоу красок холи", - добавили в пресс-службе.

Город был основан 3 августа 1889 года русским военным врачом и полярным исследователем Львом Гриневецким.