Более 10 веломаршрутов проложат вокруг городов Кавминвод

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. "Кавминводский велотерренкур" на Ставрополье планируют составить из более чем 10 кольцевых маршрутов, проложенных по пересеченной местности, сообщила пресс-служба администрации Железноводска во вторник.

"В рамках проекта запланированы кольцевые шоссейные маршруты с использованием существующей улично-дорожной сети, проходящей через Железноводск, Лермонтов, Минеральные Воды, Предгорный район и Пятигорск, также будет предусмотрена трасса по скоростному подъему в гору", - приводит пресс-служба слова главы города Евгения Моисеева.

По словам главы Железноводска, планируется, что протяженность "Кавминводского велотерренкура" составит 75 км, из которых 32 км будет проходить по территории Железноводска. Маршрут будет представлять кольцо вокруг гор Железная и Развалка с выходом к пос. Новотерскому, Терконзаводу и Привольному, подъем к кольцевой дороге вокруг Бештау и спуск к поселку Иноземцево. В Лермонтове протяженность маршрута составит 21 км, а в Минеральных Водах - 22 км. При этом планируется, что ширина трассы будет равна шести - восьми метрам.

"По решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова была создана рабочая группа по разработке проекта велотрассы вокруг Бештау, в которую вошли представители профильных министерств и городов Кавказских Минеральных Вод. В работе над проектом участвуют также и молодые добровольцы", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что к строительству планируется приступить в 2020 году. Объем финансирования работ будет зависеть от суммы гранта, которой проект может получить, участвуя в конкурсе "Малые города" Минстроя РФ. Второй этап конкурса должен пройти осенью.

Ранее сообщалось, что проект "Кавминводского велотерренкура" длиной 75 км, который свяжет города-курорты Железноводск, Минеральные Воды и Лермонтов в Ставропольском крае, будет представлен на конкурс Минстроя РФ "Малые города". В случае победы на конкурсе первый этап строительства могут завершить уже в мае 2020 года и посвятить 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 2018 году Железноводск стал победителем федерального конкурса "Малые города", инициированном Министерством строительства России, и получил 80 млн рублей на реализацию проекта по реконструкции Каскадной лестницы в Курортном парке.