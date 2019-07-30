К проекту "Ленинградский прорыв" в Ленобласти захотели присоединиться 10 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Развивать Ленинградскую область в рамках проекта "Ленинградский прорыв" изъявили желание около 10 тыс. человек. Об этом во вторник сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в пресс-центре ТАСС.

Проект "Ленинградский прорыв" направлен на социальное и экономическое развитие региона, его основная задача - отбор активных людей, которые будут помогать реализовывать наиболее важные для развития районов Ленинградской области задачи, отобранные на конкурсной основе. Также это своеобразный кадровый резерв области.

"Мы получили почти 10 тыс. заполненных анкет. Некоторые из них заполнены подробно, с предложениями, с конструктивной критикой, даже с описанием своих проектов", - сказал Дрозденко, добавив, что на первом этапе основной задачей было выяснить, сколько людей готовы активно участвовать в жизни Ленинградской области, насколько они хотят качественных изменений в регионе и по каким направлениям.

На основании анкет будут формироваться основные направления "Ленинградского прорыва". По словам Дрозденко, их будет не более десяти, и они не должны пересекаться с национальными проектами. "Мы хотим взять те проекты, которые не вошли в национальные проекты, можно сказать "местечковые", но которые людям очень важны", - пояснил глава региона.

"Предстоит сложная кропотливая работа по выстраиванию основных направлений движения вперед Ленинградской области, а потом последовательная их реализация", - отметил Дрозденко, добавив, что проект позволит четко выявить, на какие направления тратить бюджетные деньги.

В ноябре, как ожидается, пройдет общий слет делегатов - участников движения, предварительно "разбитых" по районам, на котором будут приняты устав, программа и кодекс участника движения.