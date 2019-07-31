Суд перевел обвиняемого в получении взятки вице-мэра Якутска под домашний арест

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Якутский городской суд поздно вечером во вторник отпустил из-под стражи под домашний арест отстраненного от должности вице-мэра Якутска Василия Гоголева и его бизнес-партнера Георгия Карамзина, проходящих по делу о взятке на 114 млн рублей. Об этом говорится в постановлении инстанции, которая находится в распоряжении ТАСС.

"Изменить в отношении обвиняемого Василия Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно", - говорится, в частности, в документе.

В начале июня Гоголеву было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, его предполагаемые сообщники Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в посредничестве в совершении преступления.

По данным следствия, курировавший капитальное строительство в Якутске вице-мэр получил от компании "Строй-Академия", строящей многоквартирный дом, взятку в виде прав на 1491 кв. м в этом доме за выдачу разрешений на увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве. По версии следствия, взятку Гоголев получил через Карамзина и Самсонову в пользу учрежденной им стройфирмы "Утум-Инвест", владельцем которой он был до назначения вице-мэром в сентябре 2018 года.

Гоголева и Карамзина ранее суд заключил под стражу, а Самсонову отправил под домашний арест.