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Арктика сегодня

Судно "Профессор Молчанов" доставило терпящую бедствие яхту в Архангельск

Яхта "Крейсер" легла в вынужденный дрейф в Белом море

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" доставило на буксире к Архангельску яхту "Крейсер", потерпевшую во вторник бедствие в Белом море. Об этом ТАСС сообщил в среду дежурный капитан-координатор морского спасательного подцентра "Архангельск".

"Судно "Профессор Молчанов" встало в 10:00 мск на якорь у приемного буя порта "Архангельск". Яхта "Крейсер" стоит рядом с ним. Сейчас судовладелец и капитан будут принимать решение о дальнейших действиях", - сказал собеседник агентства. По словам дежурного капитана подцентра, яхта нуждается в дальнейшей буксировке, своим ходом она идти не может.

На яхте находятся шесть человек. Утром 30 июля она легла в вынужденный дрейф и подала сигнал бедствия.

Как сообщил ТАСС заместитель руководителя Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Бараков, "Профессор Молчанов" продолжит выполнение научных работ в Двинском заливе Белого моря.

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