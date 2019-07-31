Польский автобус задержали за контрабанду сигарет на границе под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Автобус, принадлежащий польскому перевозчику, задержали за контрабанду сигарет на границе Калининградской области с Польшей. В отношении водителя, гражданина Польши, возбуждено административное дело, автобус задержан на российской территории, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Калининградской областной таможни.

"Товар и транспортное средство, явившееся орудием совершения административного правонарушения, изъяты", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в полости под крышей автобуса при досмотре было обнаружено 500 пачек сигарет, скрытых от таможенного контроля.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, автобус следовал из Калининградской области в польский город Бартошице. Его пассажирами были жители региона, отправлявшиеся в приграничный район Польши за покупками. Польские предприниматели регулярно организуют такие рейсы, в частности, для жителей приграничного города Багратионовска, пояснил собеседник агентства.

Россиянам пришлось прервать поездку, они вернулись домой. В отношении водителя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАПП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля). Он отпущен на родину. Автобус остается на российской территории, его судьбу решит суд, уточнил представитель таможни.

Сотрудник ведомства отметил, что случаи контрабанды сигарет из России в Польшу фиксируются на границе в Калининградской области регулярно. Таможенный пост МАПП Багратионовск, где был задержан автобус, является одним из лидеров по выявлению таких попыток.