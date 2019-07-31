Новые трассы и канатная дорога появятся на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 31 июля. /ТАСС/. Две горнолыжные трассы и новая канатная дорога до высоты 2,8 тыс. метров будут открыты на северном склоне курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии в 2020 году, сообщила в среду пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"Управляющая компания всесезонного комплекса провела конкурс на строительство четвертой секции канатной дороги до отметки 2839 метров. Там же появятся две новые горнолыжные трассы. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Канатная дорога с маршрутом до высоты в 2,8 тыс. метров на хребте Аркасара, пропускной способностью 2,5 тыс. человек в час и протяженностью 1,7 км, увеличит общую длину подъемника до 5,7 км. Перепад высот на новой дороге составит 440 метров. На секции будут обустроены шестиместные кресла. Под дорогой планируется обустройство новой экстремальной трассы длиной 1,9 тыс. метров, длина второй трассы будет составлять 185 метров, она соединит зоны катания.

По словам генерального директора компании Хасана Тимижева, новая дорога позволит туристам экономить время на подъеме. "В минувшем горнолыжном сезоне на северном склоне начали работать две гондольные секции новой канатной дороги "Северное сияние" и часть трасс под ней. Сейчас мы готовимся приступить ко второму этапу строительства. Это последняя, четвертая секция канатной дороги - скоростной кресельный подъемник с максимальной скоростью в 5 м/с", - сказал он.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс. В зимнем сезоне 2018-2019 годов в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние", которые поднимают туристов на 2336 метров, где начинается основная зона катания.