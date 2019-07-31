В КЧР более 300 соцбъектов подключат к интернету до конца 2021 года

ЧЕРКЕССК, 31 июля. /ТАСС/. Более 300 социально значимых объектов будет подключено к интернету в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) по национальной программе "Цифровая экономика РФ" до конца 2021 года, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"До конца 2021 года 304 социально значимых объекта Карачаево-Черкесии будут подключены к интернету в рамках реализации проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Организациями и учреждениями, которые будут обеспечены интернетом, являются образовательные объекты, здания органов государственной власти, избирательные комиссии, пожарные части, полицейские пункты, здания органов Росгвардии и национальной гвардии. Около 80 объектов планируется подключить до конца 2019 года, в 2020 году будет подключено около 100 зданий, в 2021 году - около 130.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.